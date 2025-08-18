Довбик может получить в одноклубники игрока Манчестер Юнайтед
Защитник Манчестер Юнайтед Тайрелл Маласия может присоединиться к римской Роме.
Во время переговоров Манчестер Юнайтед и Ромы по трансферу Джейдона Санчо, "волки" поинтересовались об условиях сделки Тайрелла Маласии, сообщает Фабрицио Романо.
Сам нидерландец очень хочет сменить клубную прописку. В конкурентах у Ромы турецкий Бешикташ.
Напомним, Маласия присоединился к Манчестер Юнайтед летом 2022 года, но тяжелая травма выбила его из колеи чуть ли не на год. В общем, Тайрелл отыграл за "красных дьяволов" 47 матчей, в которых не отличался результативными действиями.
