Во время переговоров Манчестер Юнайтед и Ромы по трансферу Джейдона Санчо, "волки" поинтересовались об условиях сделки Тайрелла Маласии, сообщает Фабрицио Романо.

Сам нидерландец очень хочет сменить клубную прописку. В конкурентах у Ромы турецкий Бешикташ.

Напомним, Маласия присоединился к Манчестер Юнайтед летом 2022 года, но тяжелая травма выбила его из колеи чуть ли не на год. В общем, Тайрелл отыграл за "красных дьяволов" 47 матчей, в которых не отличался результативными действиями.

