Довбик может получить сенсационного тренера, который только что покинул топ-клуб
Экс-наставник Манчестер Юнайтед Эрик Тен Хаг может возглавить римскую Рому.
Рома продолжает поиски нового главного тренера, который мог бы возглавить команду до конца текущего сезона. После отставки Ивана Юрича клуб не хочет допустить ошибок при выборе кандидата и активно работает над этим вопросом.
Рома официально уволила Юрича – Довбик уже второй раз остался без тренера
Владельцы клуба проводят серию встреч с потенциальными наставниками в Лондоне, обсуждая различные варианты, сообщает Il Messaggero.
Отмечается, что одним из новых кандидатов на должность главного тренера Ромы стал Эрик Тен Хег, который недавно был уволен из Манчестер Юнайтед. Вместе с ним рассматривается еще один вариант – Грэм Поттер, бывший наставник Брайтона и Челси.
Напомним, Юрич был уволен с поста главного тренера Ромы после поражения от Болоньи (2:3). Под его руководством Рома провела 12 игр, одержав 4 победы, потерпев 5 поражений и трижды сыграв вничью. До него командой руководил Даниэле Де Росси.
К слову, ранее главным кандидатом называли Роберто Манчини.
Рома проиграла Болонье в последнем матче Юрича – Довбык мог спасти от поражения, но не попал по мячу