Рома продолжает поиски нового главного тренера, который мог бы возглавить команду до конца текущего сезона. После отставки Ивана Юрича клуб не хочет допустить ошибок при выборе кандидата и активно работает над этим вопросом.

Рома официально уволила Юрича – Довбик уже второй раз остался без тренера

Владельцы клуба проводят серию встреч с потенциальными наставниками в Лондоне, обсуждая различные варианты, сообщает Il Messaggero.

Отмечается, что одним из новых кандидатов на должность главного тренера Ромы стал Эрик Тен Хег, который недавно был уволен из Манчестер Юнайтед. Вместе с ним рассматривается еще один вариант – Грэм Поттер, бывший наставник Брайтона и Челси.

Напомним, Юрич был уволен с поста главного тренера Ромы после поражения от Болоньи (2:3). Под его руководством Рома провела 12 игр, одержав 4 победы, потерпев 5 поражений и трижды сыграв вничью. До него командой руководил Даниэле Де Росси.

К слову, ранее главным кандидатом называли Роберто Манчини.

Рома проиграла Болонье в последнем матче Юрича – Довбык мог спасти от поражения, но не попал по мячу