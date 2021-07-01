"В сборной Украины есть двое черкащан: Виталий Миколенко и Артем Довбик. Артем сделал такую рекламу городу, какую не сделал бы никто другой. Я обращаюсь с просьбой отметить этого парня.

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Своим примером он показывает каждому жителю Черкасс, что такое цель и как ее нужно достигать. Поэтому я выступаю с предложением присвоить Артему звание почетного гражданина нашего города. Хорошо играла вся сборная, но Довбик сделал так, чтобы про Черкассы говорили не только в Украине, но и во всем мире", – цитирует Владислава Голуба Восемнадцать три нуля.

Заметим, что секретарь городского совета после выступления Голуба пообещал, что вопрос рассмотрят на исполкоме и включат в повестку дня следующей сессии. Довбик стал автором решающего гола в ворота сборной Швеции, который вывел команду Украины в четвертьфинал Евро-2020.

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