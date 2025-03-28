Наставник Атлетик Бильбао Эрнесто Вальверде стал фаворитом на должность нового главного тренера Ромы, пишет Roma Press.

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Клуб Артема Довбика может уже летом назначить специалиста своим новым алленаторе, ведь у Вальверде заканчивается контракт с Атлетиком в конце текущего сезона. Также способствуют назначению хорошие отношения Эрнесто с Клаудио Раньери и большой опыт работы, частности в Барселоне.

Напомним, что Вальверде работал в каталонском клубе с 2017 по 2020 годы, после чего вернулся в Бильбао. Вместе с баскским клубом он выбил Рому из нынешнего розыгрыша Лиги Европы, переиграв итальянцев со счетом 4:3 по сумме двухматчевого противостояния.

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