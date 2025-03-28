Довбик может получить нового тренера – Рома рассматривает экс-наставника Барселоны, который выбил римлян из ЛЕ
Эрнесто Вальверде может возглавить римский клуб уже летом.
Наставник Атлетик Бильбао Эрнесто Вальверде стал фаворитом на должность нового главного тренера Ромы, пишет Roma Press.
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Клуб Артема Довбика может уже летом назначить специалиста своим новым алленаторе, ведь у Вальверде заканчивается контракт с Атлетиком в конце текущего сезона. Также способствуют назначению хорошие отношения Эрнесто с Клаудио Раньери и большой опыт работы, частности в Барселоне.
Напомним, что Вальверде работал в каталонском клубе с 2017 по 2020 годы, после чего вернулся в Бильбао. Вместе с баскским клубом он выбил Рому из нынешнего розыгрыша Лиги Европы, переиграв итальянцев со счетом 4:3 по сумме двухматчевого противостояния.
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