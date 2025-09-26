"Молотобойцы" могут подписать Довбика уже во время зимнего трансферного окна, сообщает FootItalia. Английский клуб давно следит за украинцем и попытается подписать его в январе.

Легенда итальянского футбола разнес Довбика за игру с Ниццей: "На него просто невозможно смотреть"

Рома готова продать Артема Довбика за примерно 30-35 миллионов евро. Однако Вест Хэм готов арендовать нападающего, если клубам не удастся договориться о полноценном трансфере. Отмечается, что англичане не потеряют интерес к Довбику даже если произойдет увольнение наставника команды Грэма Поттера.

В текущем сезоне Артем Довбик провел 4 матча за Рому, результативными действиями не отличался. Контракт украинца с римлянами рассчитан до 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Артема в 30 миллионов евро.

Рома впервые в сезоне забила больше одного гола – Довбык снова не впечатлил: Лига Европы