Украинский форвард Артем Довбик заинтересовал Фиорентину, сообщает FootMercato.

Довбик может вернуться в Ла Лигу – на форварда Ромы нацелился двукратный чемпион Испании

По информации источника, 27-летний нападающий должен был бы заменить Мойзе Кина, который может покинуть "фиалок" летом. Также на потенциально вакантную роль форварда сватают Мехди Тареми из Интера и Тамми Абрахама из Милана.

Интересно, что один из ключевых мячей в нынешнем первенстве украинец забил именно в ворота Фиорентины, обеспечив римлянам победу. Итальянские СМИ считают, что именно этот эпизод заставил "лилий" обратить внимание на украинского бомбардира.

К слову, ранее интерес к Артему приписывали Реал Сосьедаду, Жироне и Бешикташу.

Напомним, В текущем сезоне Довбык провел за Рому 44 матча во всех турнирах, в которых забил 17 голов и отдал 4 ассиста. Transfermarkt оценивает его в 30 млн евро.

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