Недавно стало известно, что Джан Пьеро Гасперини, новый наставник Ромы, не рассчитывает в будущем на Артема Довбика. В клубе больше не считают украинца неприкосновенным и готовы продать.

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Как сообщает Team talk, Довбиком активно интересуются Кристал Пэлас, выигравший в сезоне 2024/25 Кубок Англии, и бывший клуб Андрея Ярмоленко Вест Хэм. Есть интерес со стороны Лидса, но "павлины" имеют также другие варианты для усиления.

К слову, ранее была информация, что Бешикташ также хотел бы подписать украинца.

Артем Довбик переехал в Рому летом 2024 года. Всего за "волков" форвард сыграл в 45 матчах, забил 17 голов и отдал четыре ассиста. Контракт украинца с римлянами рассчитан до 2029 года.

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