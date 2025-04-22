Украинский центральный нападающий Артем Довбик заинтересовал клубы АПЛ, сообщает AS Roma Live.

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Однако не все так просто в этой истории, ведь будущее форварда сборной Украины зависит от выбора нападающего Фиорентины Мойзе Кина, которым также интересуются в АПЛ.

Обоими игроками активно интересуются претенденты на попадание в Лигу чемпионов – Ньюкасл и Астон Вилла. В пользу 25-летнего Кина указывает более молодой возраст, однако игрок уже проваливался в АПЛ, когда играл за Эвертон. Поэтому Довбик имеет хорошие шансы попасть на Туманный Альбион.

Добавим, что в текущем сезоне 27-летний украинец сыграл 42 матча за Рому, забив 16 мячей и отдав 4 голевые передачи. Благодаря Довбику Рома сохраняет шансы на попадание в ЛЧ, идя на 6 месте в турнирной таблице Серии А после 33-х туров.

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