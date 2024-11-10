La Gazzetta dello Sport утверждает, что игра против Болоньи (10 ноября) с вероятностью 99% станет последней для главного тренера Ромы на его нынешнем посту.

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Отмечается, что хорватскому специалисту, назначенному в сентябре вследствие увольнения Даниэле Де Росси, не только не удалось добиться существенного улучшения результатов – у него в придачу быстро испортились отношения с некоторыми футболистами.

Утверждается, что с точки зрения результатов Юрич – худший тренер Ромы за 20 лет. При нем команда провела 11 игр, одержав 4 победы, потерпев 4 поражения и трижды сыграв вничью.

В ближайшее время в Рим прилетят Фридкины, владельцы римского клуба. После этого решение об увольнении Юрича будет оформлено. Руководство хотело бы пригласить Роберто Манчини, а одним из альтернативных вариантов считается Клаудио Раньери.

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