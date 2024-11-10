Довбик может остаться без тренера после матча с Болоньей – Рома выбирает из двух специалистов
Главный тренер Ромы Иван Юрич вскоре может покинуть команду, за которую выступает форвард Артем Довбык.
La Gazzetta dello Sport утверждает, что игра против Болоньи (10 ноября) с вероятностью 99% станет последней для главного тренера Ромы на его нынешнем посту.
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Отмечается, что хорватскому специалисту, назначенному в сентябре вследствие увольнения Даниэле Де Росси, не только не удалось добиться существенного улучшения результатов – у него в придачу быстро испортились отношения с некоторыми футболистами.
Утверждается, что с точки зрения результатов Юрич – худший тренер Ромы за 20 лет. При нем команда провела 11 игр, одержав 4 победы, потерпев 4 поражения и трижды сыграв вничью.
В ближайшее время в Рим прилетят Фридкины, владельцы римского клуба. После этого решение об увольнении Юрича будет оформлено. Руководство хотело бы пригласить Роберто Манчини, а одним из альтернативных вариантов считается Клаудио Раньери.
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