Трабзонспор, который занял 4 место в прошлом розыгрыше турецкой Суперлиги, интересуется 24-летним игроком, информирует Sabah.

Довбик признался, о сорваном переходе в какой клуб жалеет

Артем не является приоритетным трансфером для "бордово-голубых", но они все же поинтересовались его стоимостью. СК Днепр-1 выставил ценник в 5 миллионов евро, который не отпугнул Трабзонспор, а потому клуб может попытаться подписать Довбика.

Ранее была информация о заинтересованности в форварде сборной Украины от Торино, Гента, Фиорентины и еще ряда европейских клубов.

Герой дня: Артем Довбик міг забивати у Динамо, але пішов складнішим шляхом – історичний гол за Україну вражає Європу