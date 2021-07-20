Довбик может оказаться в Турции – СК Днепр-1 требует 5 миллионов евро
Форвард СК Днепр-1 и сборной Украины Артем Довбик получил очередной вариант продолжения карьеры за пределами УПЛ.
Трабзонспор, который занял 4 место в прошлом розыгрыше турецкой Суперлиги, интересуется 24-летним игроком, информирует Sabah.
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Артем не является приоритетным трансфером для "бордово-голубых", но они все же поинтересовались его стоимостью. СК Днепр-1 выставил ценник в 5 миллионов евро, который не отпугнул Трабзонспор, а потому клуб может попытаться подписать Довбика.
Ранее была информация о заинтересованности в форварде сборной Украины от Торино, Гента, Фиорентины и еще ряда европейских клубов.
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