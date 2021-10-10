"И для Динамо и для Шахтера цена на Довбика будет однозначно выше рыночной – 10-12 миллионов евро. Довбик смотрит в сторону Европы, это однозначно. Наиболее конкретное предложение этого лета было от Труа – в последний день трансферного окна, по моей информации, за него предложили в общем 5 млн евро. Впрочем, Довбик и его команда приняли решение ждать "более жирную рыбку".

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Еще один инсайд – именно отказ Довбика переходить в Труа открыл зеленый свет для Жерсона Родригеса. У французов были свободные 5 млн, и они потратили их на аренду Жерсона с правом обязательного выкупа.

Сейчас ситуация такова – ждут, когда вернется рынок зимой. По цене "вилка" очень широкая, поскольку Довбик хочет играть в АПЛ. Но сейчас туда он не поедет. Если турецкий клуб, я что-то слышал о Трабзонспоре – цена до 10 млн. Если условный Андерлехт – будет миллионов 5. Если итальянский клуб, условная Фиорентина – это 6-7 миллионов", – заявил ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

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