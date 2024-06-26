Нападающий Жироны и сборной Украины Артем Довбик мог пойти по стопам Романа Яремчука, который из УПЛ перебрался в бельгийское первенство.

"Я хотел взять Довбика в Гент как замену Яремчуку. Он играл за СК Днепр, и стоил 5 миллионов евро. Для нас это было невыполнимо. В то время Брюгге все еще находился в поисках топ-нападающего. Если вы посмотрите, сколько они тогда потратили... Довбик был для них тогда посильным.

Формула Довбика: Атлетико вливает 70 миллионов и блефует в СМИ, а Симеоне настроен категорично

В Испании в прошлом сезоне он доказал, что является феноменом. Довбик мощный, супербыстрый и может забить гол головой. Он является своеобразной мини-версией Холанда", – приводит слова наставника Гента Хейна Ванхазенбрука Nieuwsblad.

Напомним, что Довбик перебрался в Жирону в августе прошлого года и сразу стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании, забив 24 гола в Ла Лиге.

Украина – Бельгия: анонс матча Евро-2024