– Довбик сейчас, несомненно, является одной из сильных сторон команды Раньери. Он переживает действительно важный момент. Однако, что касается Ромы, то настоящая сила команды – это коллектив. Они играют с большой интенсивностью, и эта интенсивность является фундаментальной: нужно поддерживать ее постоянно, чтобы оставаться конкурентоспособными. Если "джаллоросси" смогут поддерживать этот уровень игры, то три очка могут быть добыты.

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– Есть ли в Роме игрок, который положительно удивил вас в этом году? А тот, кто, по вашему мнению, мог бы сделать больше и кто разочаровал вас?

– Артем Довбик – нападающий, который меня положительно удивил, он действительно хорошо играет и становится открытием. С другой стороны, Пеллегрини – игрок, от которого я, безусловно, ожидаю большего. Обычно он очень стабильный, хотя в этом году у него были взлеты и падения. Я надеюсь, что в заключительной части сезона он сможет вернуть свою лучшую форму и снова играть решающую роль, – приводит слова Мансини Tutto Mercato 24.

Напомним, в нынешнем сезоне украинский форвард провел 39 матчей за Рому, забил 16 голов и отдал 4 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро. Контракт Довбика с римлянами рассчитан до июня 2029 года.

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