Летом Крстович опубликовал в своем Instagram фото в форме Ромы – таким образом он намекал на свой переход в столицу Италии на фоне слухов об интересе к нему со стороны “джаллоросси”. Более того, позже сообщалось, что Рома достигла с форвардом соглашения по личному контракту, и что сам игрок уже подписал это соглашение.

Однако после слухов эта информация не подтвердилась. Теперь инсайдер Альфредо Педулла сообщает, что Крстович переходит в другой клуб Серии А – Аталанту. Его трансфер обойдется "богине" в 25 млн евро + 5 млн евро в виде бонусов. Он уже раздает автографы на мячах с логотипом Аталанты.

За два года в Лечче Никола забил 19 голов в 74 матчах, сыграв ключевую роль в двух кампаниях апулийцев по спасению в Серии А. Крстович также провел 27 матчей и забил 6 голов за взрослую сборную Черногории, за которую он дебютировал 28 марта 2022 года.

