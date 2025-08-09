Совсем недавно тренер Ромы Джан Пьеро Гасперини публично вспомнил о нападающем клуба Артеме Довбыке, отметив необходимость улучшения его участия в игре: "Мы работаем над тем, чтобы улучшить некоторые его слабые стороны, в частности способность участвовать в игре. Он не должен быть ни слишком рано, ни слишком поздно – как в музыке: если ты не в ритме, это уже проблема".

Довбик оказался в "чистилище" – Гасперини поделил игроков Ромы на три группы, конкурент украинца впереди

Похоже, украинец воспринял замечание всерьез. После одной из последних тренировок Довбик не ушел вместе с командой, а остался работать индивидуально с несколькими ассистентами и переводчиком. Во время сессии, за которой наблюдали около 250 фанов, Рома играла в формате 7 на 7 на одной половине поля, а Довбик на другой под присмотром штаба почти полчаса отрабатывал открывания и взаимодействие с партнерами.

Dopo le parole di Gasperini, che ha sottolineato come “vanno colmate alcune sue lacune”, Dovbyk ha recepito il messaggio ed è rimasto ad allenarsi più a lungo rispetto ai compagni scesi in campo dal primo minuto contro l’Aston Villa.#ASRoma pic.twitter.com/I93roszeXo — Gabriele Spalletta (@gabspalletta) August 7, 2025

Как сообщает Sos Fanta, ссылаясь на La Gazzetta dello Sport, после разгромного поражения от Астон Виллы, в котором Довбик ни разу не пробил по воротам, его игра выглядит "очень далекой от идеи Гасперини – как рыба, выброшенная на берег". Несмотря на это, тренерский штаб не опускает рук: разбирает каждое движение и решение форварда, уделяет внимание точности ударов на маленькие ворота и тактическому пониманию.

Хотя в клубе и готовы рассмотреть предложения за более 30 миллионов евро, конкретных оферт пока нет, поэтому работа с украинцем продолжается. Между тем видео его индивидуальной тренировки уже активно распространяется в соцсетях.

