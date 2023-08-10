"Осознал ли уже, что игрок Жироны? Так чтобы полностью, то нет. Это было быстро, думаю, что со временем буду больше осознавать. В общем все хорошо, готов к работе.

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Кроме Жироны были варианты, но там я был не №1, а вторым или третьим в шорт-листах. Ждать еще 2 или 3 недели я уже не хотел, потому что так ждал прошлым летом. Тогда тоже мне говорили: "Подожди, завтра мы продадим того, зарплатная ведомость будет меньше, мы тебя подпишем". Такое я уже где-то слышал, поэтому не хотел ждать.

Жирона была нацелена, Жирона была конкретна и самое главное, чтобы все хотели меня видеть в этом клубе. Поэтому я сделал свой выбор в пользу Жироны и думаю, что не ошибся", – поделился Довбик в комментарии Футбол Time.

Напомним, дебютировать за Жирону Артем сможет уже в ближайшие выходные – в субботу, 12 августа, Жирона стартует в новом сезоне выездным матчем Примеры против Реал Сосьедада. Начало встречи в 18:00.

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