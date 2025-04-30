Украинский форвард Ромы Артем Довбик сталкивается с физическими трудностями, которые влияют на его игру.

"Довбик уже несколько недель имеет небольшую физическую проблему, которая действительно мешает ему работать на полную в течение недели, а также показывать свой лучший уровень в матчах.

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В конце сезона состоится оценка его выступлений и будет принято решение относительно будущего игрока", – написал журналист Checco Oddo Casano.

Украинец в текущем сезоне сыграл за "волков" в 43 матчах во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал четыре ассиста.

#Dovbyk convive da settimane con un leggero problema fisico, che però esiste e che sicuramente non gli consente di lavorare al 100% durante la settimana e poi esprimersi al massimo la domenica. A fine anno sarà comunque fatta una valutazione sul suo rendimento e sul suo futuro. pic.twitter.com/gVTn1qHbAW — Checco Oddo Casano (@CheccoCasano) April 30, 2025

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