Довбик имеет серьезную проблему – итальянский журналист объяснил, что мешает украинцу
Украинский форвард Ромы Артем Довбик сталкивается с физическими трудностями, которые влияют на его игру.
"Довбик уже несколько недель имеет небольшую физическую проблему, которая действительно мешает ему работать на полную в течение недели, а также показывать свой лучший уровень в матчах.
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В конце сезона состоится оценка его выступлений и будет принято решение относительно будущего игрока", – написал журналист Checco Oddo Casano.
Украинец в текущем сезоне сыграл за "волков" в 43 матчах во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал четыре ассиста.
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