Довбик и Судаков могут оказаться в одном клубе – для украинцев освободят места, продав лидеров
Наполи нацелился на нападающего Жироны Артема Довбыка и полузащитника Шахтера Георгия Судакова.
Неаполитанцы с новым тренером Антонио Конте планируют трансферное окно с учетом того, что некоторые лидеры команды могут уйти.
Наполи официально объявил о назначении Конте
Как информирует Napoli Magazine, Виктор Осимхен заинтересовал ПСЖ и Арсенал. Вряд ли Наполи сможет удержать нигерийца хотя бы еще на сезон. Когда Осимхен окончательно примет решение относительно своего будущего, Наполи начнет переговоры с Жироной по Артему Довбику. Именно в украинском нападающем видят идеальную замену нигерийцу.
Летом неаполитанцев должен покинуть и Петр Зелиньски. Его уход итальянская команда попытается компенсировать путем трансфера Георгия Судакова. Вскоре Наполи начнет переговоры с Шахтером, поскольку хочет закрыть переход Судакова раньше, чем Довбика.
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