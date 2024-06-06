Довбык и Судаков с партнерами по сборной Украины / фото: Павел Кубанов / УАФ

Неаполитанцы с новым тренером Антонио Конте планируют трансферное окно с учетом того, что некоторые лидеры команды могут уйти.

Наполи официально объявил о назначении Конте

Как информирует Napoli Magazine, Виктор Осимхен заинтересовал ПСЖ и Арсенал. Вряд ли Наполи сможет удержать нигерийца хотя бы еще на сезон. Когда Осимхен окончательно примет решение относительно своего будущего, Наполи начнет переговоры с Жироной по Артему Довбику. Именно в украинском нападающем видят идеальную замену нигерийцу.

Летом неаполитанцев должен покинуть и Петр Зелиньски. Его уход итальянская команда попытается компенсировать путем трансфера Георгия Судакова. Вскоре Наполи начнет переговоры с Шахтером, поскольку хочет закрыть переход Судакова раньше, чем Довбика.

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