Довбик и Скрипник – лучшие в УПЛ в ноябре-декабре
На сайте УПЛ закончилось голосование за лучшего тренера и игрока в ноябре и декабре.
По результатам голосования победили представители СК Днепр-1 и Зари.
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Лучшим тренером признан коуч Зари Виктор Скрипник, за него проголосовали 52,4% респондентов. Среди футболистов лучшим признали форварда СК Днепр-1 Артема Довбика – 44,4% голосов. Нападающий обошел одноклубника Александра Пихаленка, Аллахьяра Сайядманеша (Заря), Михаила Мудрика (Шахтер), Виталия Буяльского (Динамо) и Дмитрия Ризныка (Ворскла).
К слову, в голосовании приняли участие Мирча Луческу, Роберто Де Дзерби, Игорь Йовичевич и Ярослав Вишняк.
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