Украинские легионеры Артем Довбик и Виталий Миколенко начнут с первых минут спарринг между Ромой и Эвертоном.

Сегодня, 9 августа, Рома и Эвертон сыграют товарищеский матч в рамках подготовки к следующему сезону.

Довбик как рыба, выброшенная на берег: украинец с особым подходом от Гасперини – видео на глазах 250 фанатов завирусилось

В стартовом составе римлян попал украинский нападающий Артем Довбык. Центрфорвард ранее попал под пристальное внимание СМИ из-за слов Гасперини, о том, что украинцу стоит улучшить свою игру. С первых минут на поле выйдет оборонец Эвертона Виталий Миколенко, который играл в четырех предыдущих матчах "ирисок".

Отметим, что поединок Рома – Эвертон начнется в 17:00 по киевскому времени.