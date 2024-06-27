Два игрока сборной Украины выступили значительно ниже ожиданий на чемпионате Европы в Германии.

Артем Довбик и Андрей Лунин оказались в команде разочарований по итогам группового этапа. Игроки чемпионата Испании не помогли сборной Украины выйти в плей-офф.

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Довбик стал лучшим бомбардиром Примеры, а на Евро-2024 не сделал ни одного результативного действия. Лунин пропустил три гола от Румынии, два из которых – по собственной вине, после чего засел в запас.

В компании украинцев звезды мирового масштаба: Роналду, Фоден, Модрич, Собослай, Троссар, вад Дейк, Ди Лоренцо, Димарко и Орбан.

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