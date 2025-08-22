"Довбик? Завтра он выйдет на поле, и, как и другие, он хочет произвести положительное впечатление на наших болельщиков.

Довбик узнал свою судьбу на стартовую игру Ромы в новом сезоне – Гасперини не изменил решение

Довбик и Фергюсон – это два разных музыкальных инструмента, все зависит от того, как их использовать. Они оба прогрессируют, даже динамично и физически. Эта Рома отличается от прошлогодней, даже количественно. Сильнее она или слабее – мы узнаем в процессе.

Новые игроки? Мне нравятся все в команде. Я думаю, что у нас есть игроки, с которыми стоит работать. Моя Рома должна быть гибкой, футболисты должны быть способными без проблем переходить от одной тактической ситуации к другой.

Фергюсон – классический молодой игрок, который очень хорошо выступал на старте карьеры, а потом пережил тяжелый период, когда не оправдал ожиданий. Было бы здорово иметь возможность помочь этому парню вернуться к уровню, на котором он был несколько сезонов назад", – цитирует RomaPress заявление Джана Пьеро Гасперини на пресс-конференции.

Добавим, что уже 23 августа Рома стартует в Серии А. Первым соперником "волков" в сезоне станет Болонья.

Забарный уже ошеломляет в ПСЖ, Довбик на спасение украинца в АПЛ – Загул звезды Шахтера, А Зинченко не делом, а словом