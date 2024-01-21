Артем Довбик и Виктор Цыганков попали в стартовый состав Жироны на матч 21-го тура Ла Лиги против Севильи, который состоится 21 января 2024 года. Стартовые составы команд и где смотреть поединок узнайте в этой новости на "Футбол 24".

Матч Жирона – Севилья начнется в 22:00 по киевскому времени. Сейчас команды находятся в полярных частях турнирной таблицы: Жирона (49 очков после 20 туров) попытается обогнать Реал (51 пункт, 20 туров) в борьбе за лидерство, тогда как Севилья борется за выживание (16 баллов за 20 туров).

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Украинцы Артем Довбик и Виктор Цыганков выйдут на поле с первых минут. На прошлую игру, в Кубке Испании против Райо Вальекано, наши соотечественники получили разные роли. Цыганков вышел в стартовом составе, восстановившись от повреждения, а Довбик так и не вышел на поле.

К слову, поединок Ла Лиги Жирона – Севилья можно просмотреть на MEGOGO, при условии наличия подписки.