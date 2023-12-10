Жирона встречается с Барсой в 16-м туре чемпионата Испании. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Барселона – Жирона начинается в 22:00 по Киеву. Смотреть игру можно на платформе MEGOGO. "Футбол 24" проводит текстовый онлайн.

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Жирона в этом сезоне навязывает борьбу за самые высокие места. Барса подошла к каталонскому дерби даже ниже соседей. Реал вчера потерял очки с Бетисом и открыл Жироне путь на вершину таблицы.

Стартовые составы команд

Барселона: Пенья – Кунде, Араухо, Кристенсен, Канселу – де Йонг, Гюндоган, Педри – Рафинья, Левандовски, Фелиш.

Запасные: Кохен, Астралага, Бальде, Роберто, Кубарси, Лопес, Ромеу, Ямал, Торрес.

Жирона: Гассанига – Эрик Гарсия, Лопес, Блинд – Коуту, Мартин, Алейш Гарсия, Гутьеррес – Цыганков, Савио – Довбик.

Запасные: Фуидиас, Карлос, Хуанпе, Фернандес, Эспинос, Мартинес, Кебе, Порту, Солис, Стуани.