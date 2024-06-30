Выступление Жироны в прошлом сезоне привлекло внимание к лидерам команды, среди которых и наши Артем Довбик и Виктор Цыганков.

Игроки Жироны продолжают привлекать топовые клубы Европы. Среди самых желанных – Артем Довбик, Виктор Цыганков и Мигель Гутьеррес, сообщает Mundo Deportivo.

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Цыганкова больше всего связывают с интересом Астон Виллы и Арсенала, которые пробились в Лигу чемпионов, и Тоттенхэма. Также украинским хавбеком интересовались Милан и Бавария. Довбика же связывают не только с Атлетико, но и с Челси, Наполи, Миланом, Ювентусом и Барселоной.

Мигель Гутьеррес прекрасно себя зарекомендовал на позиции левого защитника. Испанца, который не попал в заявку на Евро-2024, хотят Реал, Бавария, Боруссия Дортмунд, Болонья, Манчестер Юнайтед и еще два неназванных клуба из АПЛ.

Добавим, что Довбик стал Пичичи в первом же сезоне в Жироне, наколотив 24 гола в Ла Лиге. Цыганков в 30 матчах отметился 8 голами и 7 ассистами в испанском первенстве, а Мигель Гутьеррес записал в свой актив 2 гола и 7 ассистов в 35 поединках Ла Лиги.

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