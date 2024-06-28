Довбик и Цыганков узнали соперников на сборах – Жирона сыграет против клуба украинца и проведет еще 4 матча
Жирона определилась с планами на предсезонную подготовку к кампании 2024/25.
"Красно-белые" запланировали провести пять матчей перед стартом чемпионата Испании. В своих соцсетях Жирона сообщила о своих соперниках.
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Каталонцы начнут с товарищеского матча с Олотом 17 июля. Через три дня, 20 июля, Жирона сыграет с Монпелье, а затем запланированы встречи с Эспаньолом (27 июля) и Тулузой (31 июля). Перед началом сезона Жирона проведет спарринг с Борнмутом (10 августа), за который выступает Илья Забарный.
Напомним, что "красно-белые" стартуют в Ла Лиге с матча против Бетиса 15 августа.
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