Жирона определилась с планами на предсезонную подготовку к кампании 2024/25.

"Красно-белые" запланировали провести пять матчей перед стартом чемпионата Испании. В своих соцсетях Жирона сообщила о своих соперниках.

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Каталонцы начнут с товарищеского матча с Олотом 17 июля. Через три дня, 20 июля, Жирона сыграет с Монпелье, а затем запланированы встречи с Эспаньолом (27 июля) и Тулузой (31 июля). Перед началом сезона Жирона проведет спарринг с Борнмутом (10 августа), за который выступает Илья Забарный.

Напомним, что "красно-белые" стартуют в Ла Лиге с матча против Бетиса 15 августа.

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