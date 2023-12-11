"Мы спасены. У нас 41 балл, и мы достигли этого показателя намного раньше, чем думали. Чтобы все болельщики и Жирона были счастливы. Конечно, вошли в историю.

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Я не видел статистику, но видел доминирующую Барсу, и они причинили нам боль. У них было много ударов по воротам. В прошлом году у нас не было никаких шансов на победу. На тактическом уровне Хави хотел обыграть нас, но мы смогли преодолеть высокий прессинг. Довбик и Цыганков сенсационно отыграли в первом тайме.

Титул чемпиона? Я не знаю, но это не цель. Я уже сказал Хави, что мы не имеем такого давления, как он, на протяжении всех игр. Давайте наслаждаться моментом. У нас позитивный менталитет, и мы получаем удовольствие. Я не знаю, сможем ли мы выиграть Ла Лигу, но мы можем победить любого соперника.

Начиная с 26-го тура, мы увидим, где находимся, имеем ли способность бороться. Сейчас это еще очень далеко. Но данные говорят об историческом годе, который значительно превышает ожидания", – цитирует Мичела AS.

Напомним, что Довбик и Цыганков организовали первый гол в ворота Барселоны. В итоге Жирона победила со счетом 4:2. Сейчас команда украинцев лидирует в турнирной таблице Ла Лиги с 41 баллом.

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