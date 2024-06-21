Сезон в чемпионате Испании завершился почти месяц назад, и только сейчас каталонцы выбрали лучший гол команды. Ни один из 24 забитых мячей Артема Довбика и ни один из 8 Виктора Цыганкова не смогли стать победителями.

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"Иначе и быть не могло", – пишет о выборе победителя пресс-служба Жироны. Лучшим голом сезона стал последний мяч в матче 34-го тура Ла Лиги против Барселоны (4:2), его забил Кристиан Порту.

Стоит заметить, что этот игрок был для Мичела запасным. В рамках Ла Лиги Порту начал в старте меньше трети матчей, но это не помешало ему забить 7 голов и отдать 5 ассистов. К слову, в упомянутом поединке против Барсы Кристиан также появился со скамейки. На тот момент Жирона проигрывала со счетом 1:2, но дубль и ассист от Порту определили судьбу каталонского дерби в пользу "красно-белых".

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