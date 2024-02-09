В заявку Жироны на игру с Реалом попал 21 игрок, сообщает официальный твиттер клуба. Отметим, что и Виктор Цыганков, и Артем Довбик также оказались в списке. По Довбику были сомнения, ведь форвард получил повреждение, из-за которого пропустил игру с Реал Сосьедадом.

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Вратари: Хуан Карлос, Гассанига, Фуидиас.

Защитники: Мигел, Арнау Мартинес, Хуанпе, Коуту, Антал, Эрик Гарсия.

Полузащитники: Цыганков, Борха Гарсия, Алейш Гарсия, Савио, Пабло Торре, Солис, Иван Мартин, Порту, Артеро.

Нападающие: Стуани, Довбик.

Добавим, что поединок Реал – Жирона состоится уже завтра, 10 февраля, начало игры в 19:30. Сейчас мадридцы возглавляют турнирную таблицу с 58 очками, тогда как жиронцы имеют на 2 пункта меньше.

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