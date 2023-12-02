Жирона и Валенсия сыграют в 15-м туре чемпионата Испании. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию матча – в этой новости на "Футбол 24".

Встреча между Жироной и Валенсией начнется в 15:00 по киевскому времени. На момент начала игры каталонцы занимают второе место турнирной таблицы (35 очков). "Летучие мыши" имеют 19 баллов и находятся на девятой строчке. Победа позволит Жироне обойти Реал и снова стать единоличным лидером Примеры.

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Артем Довбик пропускал матч с Атлетиком из-за небольшого повреждения. Украинский форвард в текущей кампании забил семь голов и оформил четыре результативные передачи. Виктор Цыганков в своем активе имеет 5 очков по системе гол+пас. В трех матчах подряд за Жирону украинец отмечался результативным действием. Довбик и Цыганков выйдут с первых минут против Валенсии. А вот нападающего Романа Яремчука постигла другая судьба. Он остался в запасе.

Где смотреть матч Жирона – Валенсия онлайн ? Трансляция поединка доступна на MEGOGO. Следить за основными событиями игры чемпионата Испании можно в онлайн "Футбол 24".

Стартовые составы: