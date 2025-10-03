– Кто определяет выбор пенальтистов?

– Довбик – один из них, как и Суле, как и Пеллегрини. Они и раньше были пенальтистами, все определено заранее.

"Сыграл бы лучше Фергюсона": Довбик получил оценку от римской прессы за матч ЛЕ – он дважды не реализовал пенальти

– Как вы собираетесь улучшить игру своих нападающих?

– Возможно, благодаря голу Вероне все заговорили о возрождении Довбика. Он также продемонстрировал хорошую игру в этом матче. Фергюсону, по моему мнению, не хватает силы и физической подготовки: он долго не играл, ему еще нужно время.

– Есть ли вероятность увидеть фальшивую девятку в отсутствие Дибалы?

– Дело не только в ротации Фергюсон-Довбик: я всегда использую пять-шесть нападающих за сезон. Этот метод всегда давал мне отличные результаты", – заявил Гасперини на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, что в конце встречи Рома не смогла реализовать один и тот же пенальти три раза подряд. Дважды к мячу подходил Артем Довбык и еще раз – Матиас Суле. Вратарь Лилля отразил все три удара (дважды – с нарушением правил, поэтому удары перебивались).

Рома проиграла в ЛЕ, не реализовав три пенальти – Довбык "запорол" два из них (ВИДЕО)