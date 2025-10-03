"Довбик хорошо сыграл против Лилля": Гасперини раскрыл список штатных пенальтистов Ромы
Главный тренер Ромы Джан Пьеро Гасперини прокомментировал выступление Артема Довбика в матче с Лиллем (0:1).
– Кто определяет выбор пенальтистов?
– Довбик – один из них, как и Суле, как и Пеллегрини. Они и раньше были пенальтистами, все определено заранее.
– Как вы собираетесь улучшить игру своих нападающих?
– Возможно, благодаря голу Вероне все заговорили о возрождении Довбика. Он также продемонстрировал хорошую игру в этом матче. Фергюсону, по моему мнению, не хватает силы и физической подготовки: он долго не играл, ему еще нужно время.
– Есть ли вероятность увидеть фальшивую девятку в отсутствие Дибалы?
– Дело не только в ротации Фергюсон-Довбик: я всегда использую пять-шесть нападающих за сезон. Этот метод всегда давал мне отличные результаты", – заявил Гасперини на послематчевой пресс-конференции.
Напомним, что в конце встречи Рома не смогла реализовать один и тот же пенальти три раза подряд. Дважды к мячу подходил Артем Довбык и еще раз – Матиас Суле. Вратарь Лилля отразил все три удара (дважды – с нарушением правил, поэтому удары перебивались).
