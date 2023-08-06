"Привет фанатам Жироны! Меня зовут Артем Довбик. Я очень рад быть здесь, увидимся сегодня вечером", – сказал Довбик в видеообращении в твиттере Жироны.

Довбик официально стал одноклубником Цыганкова в Испании

Уже сегодня, 6 августа, каталонская команда с двумя украинцами (кроме Довбика, за Жирону выступает Виктор Цыганков) встретится с Лацио, занявшим второе место в прошлом розыгрыше чемпионата Италии. Начало игры в 21:00.

Заметим, что Довбик перешел в Жирону, подписав контракт на 5 лет, до 2028-го. Ранее сообщалось, что СК Днепр-1 получил за Довбика 7 млн евро за 50% прав – другая половина принадлежала Митьюлланду. В составе каталонского клуба Довбик будет играть под 9-м номером. За СК Днепр-1 Артем провел 86 матчей за СК Днепр-1, забил 54 гола и сделал 14 результативных передач.

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