Украинский форвард Ромы Артем Довбик близок к переходу в Вильярреал, сообщает бельгийский журналист Саша Тавольери на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, "желтая субмарина" значительно продвинулась в переговорах с "волками" по аренде Довбика. Участник Лиги чемпионов будет иметь первоочередное право выкупа игрока. Также Вильярреал возьмет на себя выплату зарплаты украинцу. Отмечается, что для окончательного закрытия сделку Рома должна подписать другого форварда на замену Артему.

Напомним, Довбик перешел в римский клуб в августе 2024 года из Жироны за 30,5 млн евро. В прошлом сезоне в 45 матчах за "волков" он забил 17 голов и отдал 4 ассиста. Несмотря на это новоиспеченный наставник Ромы Джан Пьеро Гасперири не рассматривает украинца как игрока основного состава (в матче 1-го тура Серии А Артем сыграл лишь 16 минут). Transfermarkt оценивает украинца в 30 млн евро.

К слову, если Довбик таки перейдет в Вильярреал, то станет уже вторым украинцем в составе "желтой субмарины" – в конце июля в состав команды перешел голкипер Карпат и молодежной сборной Украины Яков Кинарейкин.

