В поединке 30-го тура чемпионата Италии Лечче на своем поле уступил Роме (0:1). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Футбол 24 совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает, как Рома смогла продолжить свою феноменальную серию и сделать очередной шаг к Лиге чемпионов.

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Рома не знала вкуса поражений уже 13 матчей подряд. Команда Клаудио Раньери сумела подняться на седьмую строчку турнирной таблицы и в случае победы над Лечче претендовала на Лигу конференций. В свою очередь салентийцы отчаянно борются за сохранение прописки в Серии А – "желто-красные" в последних 4-х поединках не набрали ни одного очка.

"Двойной удар" Довбика

В старте Ромы второй раз подряд вышел украинский форвард Артем Довбик и уже на 6-й минуте должен был забивать: Коне выдал роскошную передачу на нашего земляка, тот пытался расшатать Гаспара, который опекал форварда Ромы. В конце концов Артем сместился ближе к центру и пробил, но Киалонда успел подставить ногу и заблокировать удар.

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Впоследствии из пределов штрафной бил Анхелиньо – мимо левой стойки. На 13-й минуте Довбик имел еще один шанс отличиться, но снова под мяч подставился защитник. Лечче огрызнулся моментом Хельгасона – тот попытался закрутить мяч под левую стойку, но не хватило считанных сантиметров.

Вскоре Коне воспользовался ошибкой защитника, который неудачно принял мяч от голкипера, и метров с 10-ти расстреливал Фальконе – тот в прыжке чудом среагировал, переведя сферу на угловой.

Хозяева понемногу отодвинули игру от своих ворот и начали все больше угрожать римлянам. Как следствие, "волки" больше думали о защите, чем об атаке, и Довбик длительное время находился на "голодном пайке".

Реинкарнация Лечче

В середине тайма хороший момент упустил Крстович, пробив с выгодной позиции по воробьям. Атаки Ромы сбивались на навалы и попытки игроков пробить густой частокол из защитников Лечче не приводили к успеху. На 36-й минуте Галло расстреливал Свилара с острого угла, однако кипер Ромы справился с мощным ударом.

На последней минуте тайма Лечче убежал в ленточную контратаку 3 в 3 и Карлссон завершал комбинацию мощным ударом из пределов штрафной под дальнюю штангу, однако Свилар разгадал замысел и в прыжке забрал. Пеллегрини огрызнулся дальним ударом под перекладину – чуть выше.

После перерыва рисунок игры не изменился – Лечче продолжил давить, не позволяя сопернику создавать моменты у своих ворот. На 59-й минуте Крстович заметил, что Свилар вышел далеко из ворот и с центра поля решил забросить киперу Ромы "за шиворот" – не хватало считанных сантиметров. Суле попытался захватить Фальконе врасплох и бил из-под защитника из-за пределов штрафной – вратарь Лучче спас.

Через мгновение мог забивать Довбик: после стремительной контратаки Анхелиньо прострелил в район одиннадцатиметровой отметки и Артем замыкал в касание – Гаспар успел вставить ногу и Фальконе перевел на угловой. Навес с корнера прилетел на голову украинцу, тот перевел на Манчини на дальнюю штангу и счет был открыт, но VAR зафиксировал офсайд и взятие ворот отменили.

Раньери решил выпустить Шомуродова и Бальданци, однако оставил на поле Довбика, убрав Суле и Пеллегрини. Почти сразу украинец элегантным пасом пяткой выводил узбека один на один, но защитники успели подстраховать.

Эффект Шомуродова

Желание добыть положительный результат заставляло команды играть без центра поля, сбиваясь на примитивный "бей-беги". На 80-й минуте Довбик наконец-то пробил Фальконе, записав в свой актив 11-й гол в сезоне. Шомуродов стянул на себя двух защитников, расчистив путь украинцу – Артем качнул Гаспара и пробил в ближний угол, сумев найти щель между кипером и стойкой.

Через мгновение Шомуродов отдал ювелирную передачу на Довбика на линии штрафной и тот замыкал практически в касание – Фальконе сумел отбить. За 5 минут до завершения матча Раньери решил дать отдохнуть украинцу – свое дело он уже сделал. Банда мог сравнивать, закручивая под перекладину – Свилар забрал.

Лечче пытался спасти игру и римлянам на последних минутах пришлось нелегко. На 5-й добавленной Шомуродов даже умудрился выйти один на один, но пробить Фальконе не сумел.

Победа позволила Роме набрать 52 очка и подняться на шестую строчку турнирной таблицы Серии А. Лечче с 25-ю пунктами шестнадцатый.

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