Довбик феерично дебютировал за Сеннерюск – украинец дублем помог своей команде выйти в следующий раунд Кубка Дании

Украинский нападающий Артем Довбик провел свой первый официальный матч в составе датского Сеннерюска.

Кубок Дании, 1/32 фінала

Виктория – Сеннерюск – 0:5

Голы: Довбик, 12, 90 (п), Альбек, 19, Симонсен, 24, Кристиансен, 59 (п)

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Команда Довбика фактически до 25-й минуты поединка сняла все вопросы о победителе противостояния, трижды забив в ворота соперника. Артем, который провел на поле весь матч, открыл счет после подачи с углового.

Во втором тайме игроки Сеннерюска еще дважды огорчили голкипера Виктории. В частности вновь удалось отличиться Довбику, который установил окончательный счет (5:0), реализовав пенальти.

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Напомним, что 22-летний украинец перешел в Сеннерюск из Митьюлланда до конца текущего сезона на правах аренды всего три дня назад.