toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ЕВГЕНИЙ КОНОПЛЯНКА СБОРНАЯ УКРАИНЫ ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Довбик феерично дебютировал за Сеннерюск – украинец дублем помог своей команде выйти в следующий раунд Кубка Дании

00:14 4 Читати українською
Довбик феерично дебютировал за Сеннерюск – украинец дублем помог своей команде выйти в следующий раунд Кубка Дании
Артем Довбик / фото: ФК Сеннерюск

Украинский нападающий Артем Довбик провел свой первый официальный матч в составе датского Сеннерюска.

Кубок Дании, 1/32 фінала

Виктория – Сеннерюск – 0:5

Голы: Довбик, 12, 90 (п), Альбек, 19, Симонсен, 24, Кристиансен, 59 (п)

Зозуля на тренировке попал под "раздачу" игроков Альбасете – видео дня

Команда Довбика фактически до 25-й минуты поединка сняла все вопросы о победителе противостояния, трижды забив в ворота соперника. Артем, который провел на поле весь матч, открыл счет после подачи с углового.

Во втором тайме игроки Сеннерюска еще дважды огорчили голкипера Виктории. В частности вновь удалось отличиться Довбику, который установил окончательный счет (5:0), реализовав пенальти.

"Пришлось бы везти в Испанию водку": Лунин рассказал о споре с тренером Леганеса

Напомним, что 22-летний украинец перешел в Сеннерюск из Митьюлланда до конца текущего сезона на правах аренды всего три дня назад.

blog_ava
"Тайсон сделал большую ошибку", – Цыганык назвал причины срыва трансфера капитана Шахтера
5 сентября
2145
Теги
Мир Сённерьюск Сённерьюск Артем Довбик Артем Довбик Украинцы за рубежом
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Литва – Украина: прогноз на матч отбора Евро-2020
    Євро-2020 — 5 сент487 Литва – Украина: прогноз на матч отбора Евро-2020
18
час
:
3
мин
Украина U-21
18:30
Финляндия U-21
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук