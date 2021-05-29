"Ой, да ну... Тяжелый случай. Не хочу выбирать. Да, я ездил в Динамо на просмотр, но сыграл за Колос. Костышин был тренером, но мы еще не были знакомы. Он помнит.

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Хотел ли остаться тогда в Динамо? Не знаю. Тогда же было все решено, и у меня был контракт с Днепром. Они тогда как раз в финале Лиги Европы играли. Поэтому без шансов. Там было все заранее договорено", – сказал Довбик в эфире YouTube-канала Бомбардир.

К слову, Довбик перебрался в Днепр летом 2015 года. В 2018-м перебрался в Данию, где играл за Митьюлланд и Сеннерюск. Прошлый сезон 23-летний форвард отыграл в составе СК Днепр-1, за который забил 6 голов в 24-х матчах УПЛ.

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