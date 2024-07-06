"Довбик ни перед кем не закрывал двери и еще нет окончательного решения. Атлетико до сих пор хочет его подписать, Артему нравится именно этот вариант, если он решит покинуть Жирону. Испания его приоритет. Хотя дистанция между клубами сейчас большая, до конца трансферного окна еще много времени.

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Атлетико предлагает Довбику 3,5 млн евро чистыми (7 млн в год) и 4 года контракта (в Жироне он получает примерно 2,5 млн в год – прим.). Устная договоренность между Атлетико и игроком в силе", – поделился YouTube-канал Bendita Aficion Rojiblanca, который специализируется на инсайдах по Атлетико.

К слову, контракт Довбика с Жироной действует до лета 2028-го года. В прошлом сезоне он провел за клуб 39 матчей во всех официальных турнирах, где забил 24 гола и отдал десять ассистов. Украинец стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, завоевав титул Пичичи.

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