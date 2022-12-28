«Йовичевич нас очень поразил тем, как он знает украинский язык. Думаю, он владеет им лучше меня. Он даже иногда пользуется какими-то поговорками, крылатыми выражениями. Это очень поражает всех нас.

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Он профессионал. Он очень тщательно разбирает все команды, живет на базе. Йовичевич полностью погружен в футбол, в голове только он. Потому команда показывает такой результат. Он нам все правильно доносит, мы это улавливаем, и все выходит", – рассказал Довбик в интервью программе "BurBuzz".

К слову, на зимнюю паузу днепровский клуб ушел на третьем месте в турнирной таблице. За 18 туров нынешнего сезона СК Днепр-1 под руководством Игоря Йовичевича набрал 40 очков.

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