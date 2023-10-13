Довбик дорожает за всех, регресс Яремчука – Transfermarkt обновил стоимость украинцев в Ла Лиге
Специалисты портала Transfermarkt подготовили очередные изменения ценников футболистов.
В чемпионате Испании властвует Реал, сразу четыре игрока которого находятся в первой пятерке. Первое место делят Джуд Беллингем и Винисиус Жуниор, которых оценили в 150 миллионов евро.
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Украинцы до таких показателей не дотягивают. Единственный наш легионер в Ла Лиге, прибавивший в цене, в десять раз дешевле Беллингема. Речь идет об Артеме Довбике, стоимость которого теперь составляет 15 миллионов.
Андрей Лунин и Виктор Цыганков остались на прежнем уровне – 5 и 22 миллиона соответственно. А вот Роман Яремчук продолжает регрессировать. В октябре Transfermarkt сбросил с его ценника еще миллион.
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