"Довбик или Фергюсон? Никто из них не впереди, они всегда конкурируют на равных. Довбик прогрессирует с точки зрения физики, значительно больше, чем в начале предсезонных сборов. В плане физической и атлетической подготовки он должен быть в прекрасной форме, чтобы компенсировать определенные технические трудности, которые у него сейчас есть.

Довбик может покинуть Рому зимой – клуб АПЛ готов арендовать украинца

Кроме Бэйли и Дибалы, все остальные восстановились. Я никогда не был сторонником слишком большой ротации: кто готов – тот играет. В этот период важно дать команде стабильность и закрепить игровые моменты, в которых мы растем. Команда улучшается от матча к матчу, и проблем со здоровьем нет, несмотря на то что мы играли в среду.

Если игрок готов – он может продолжать выходить на поле, если же переутомлен – нет. Пять замен, которые мы имеем, являются фундаментальными для того, чтобы держать команду конкурентоспособной и свежей. К тому же учитывая то, что мы будем играть еще и в четверг и в следующее воскресенье, определенные изменения будут нужны. Но в целом я не хочу ломать основной состав: даже замены нужны именно для этого", – цитирует Гасперини Giallorossi.

Напомним, Артем Довбик выходил в стартовом составе лишь в Лиге Европы против Ниццы (2:1). В Серии А украинский нападающий начинает игры на скамейке запасных.

Ювентус снова потерял очки, Интер обыграл Кальяри и поднялся в зону еврокубков, сенсационный Кремонезе без поражений