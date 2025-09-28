"Довбик должен компенсировать трудности": Гасперини указал, чего не хватает украинцу
Главный тренер Ромы Джан Пьеро Гасперини высказался относительно украинского нападающего Артема Довбика.
"Довбик или Фергюсон? Никто из них не впереди, они всегда конкурируют на равных. Довбик прогрессирует с точки зрения физики, значительно больше, чем в начале предсезонных сборов. В плане физической и атлетической подготовки он должен быть в прекрасной форме, чтобы компенсировать определенные технические трудности, которые у него сейчас есть.
Довбик может покинуть Рому зимой – клуб АПЛ готов арендовать украинца
Кроме Бэйли и Дибалы, все остальные восстановились. Я никогда не был сторонником слишком большой ротации: кто готов – тот играет. В этот период важно дать команде стабильность и закрепить игровые моменты, в которых мы растем. Команда улучшается от матча к матчу, и проблем со здоровьем нет, несмотря на то что мы играли в среду.
Если игрок готов – он может продолжать выходить на поле, если же переутомлен – нет. Пять замен, которые мы имеем, являются фундаментальными для того, чтобы держать команду конкурентоспособной и свежей. К тому же учитывая то, что мы будем играть еще и в четверг и в следующее воскресенье, определенные изменения будут нужны. Но в целом я не хочу ломать основной состав: даже замены нужны именно для этого", – цитирует Гасперини Giallorossi.
Напомним, Артем Довбик выходил в стартовом составе лишь в Лиге Европы против Ниццы (2:1). В Серии А украинский нападающий начинает игры на скамейке запасных.
Ювентус снова потерял очки, Интер обыграл Кальяри и поднялся в зону еврокубков, сенсационный Кремонезе без поражений