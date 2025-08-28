После того как переход Конрада Хардера из Спортинга фактически отпал, украинский нападающий Артем Довбик вышел на передний план Милана для аренды из Ромы, сообщает журналист Antonio Vitiello.

"Довбика надо продавать, пока не передумали, Фергюсон как ван Бастен": легендарный бомбардир Серии А о ситуации в Роме

Одновременно "россонери" продолжают работу над подписанием еще одного игрока – Кристофера Нкунку из Челси. Милан стремится усилить атакующую линию и обеспечить баланс в команде.

Также хотят укрепить оборону молниеносным подписанием Мануэля Аканджи из Манчестер Сити. В итальянском гранде готовятся громко завершить трансферное окно.

Как добавляет Джанлука Ди Марцио, сейчас ведутся переговоры с Миланом об обмене украинского нападающего на Сантьяго Хименеса, который не входит в планы Аллегри.

Напомним, ранее сообщалось, что Артем Довбик отказался от перехода в Милан, отдавая предпочтение переезду в Испанию. Однако и этот вариант не реализовался, из-за чего появились различные альтернативные сценарии, включая возможные вариантами в АПЛ.

