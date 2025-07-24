Нападающий Ромы Артем Довбик в ближайшее время будет заниматься по индивидуальной программе.

28-летний украинец имеет небольшие проблемы из-за мышечной усталости, сообщает журналист Стефано Джентили. Довбик в течение нескольких дней будет тренироваться отдельно от команды, для того, чтобы избежать новых повреждений.

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В Роме не хотят рисковать здоровьем Артема, игрок вернется в общую группу только тогда, когда будет полностью готов к тренировкам. Отмечается, что Довбик чувствует себя хорошо, но в последнее время выполнял лишь беговую работу. Игрок хотел бы сыграть в товарищеском матче против немецкого Кайзерслаутерна, однако пока оценивается его физическое состояние.

К слову, в прошлом сезоне Артем Довбик провел 45 матчей за Рому, забил 17 голов и отдал 4 ассиста. Контракт нападающего с римлянами рассчитан до 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

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