Нападающий Жироны и сборной Украины Артем Довбик остается предметом интереса со стороны Атлетико, но "матрасники" не впечатлены его выступлениями на Евро-2024.

Атлетико намеревался оформить трансфер Довбика еще до старта Евро-2024, но не удавалось договориться с Жироной по цене. Впрочем, выступления Артема на турнире не впечатляют, что охладило желание "матрасников", сообщает AS.

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Довбик не только не забивал, но и не нанес ни одного удара в створ ворот, что точно не играет на руку Жироне в переговорах по трансферу нападающего. Атлетико пока готов выложить за нападающего 35 миллионов евро, тогда как Жирона называет стартовой сумму в 40 млн.

Напомним, что Артем Довбик присоединился к Жироне в 2023 году. Всего за "красно-белых" он сыграл в 39 матчах во всех турнирах. В активе украинца 24 гола и 10 результативных передач.

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