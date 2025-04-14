"Для меня, как для римлянина, это прекрасно – завершить без единого поражения в дерби. Хоть я и хотел победы, но в жизни не все получаешь. Больше всего буду скучать по заполненному Олимпико. Это место вдохновляет и заставляет выкладываться до конца.

Выступление Довбика в видеообзоре матча Лацио – Рома – 1:1

Я знаю, что с двумя форвардами мы действуем более вертикально и решительно. Но если выпущу их обоих с первых минут – не буду иметь вариантов для усиления со скамейки. Это единственное, что меня сдерживает.

Я понимаю, что Довбик чувствует себя менее изолированным, когда играет с партнером. Теперь дело за мной – найти правильное решение", – цитирует Раньери Football Italia.

К слову, этом сезоне Довбик провел за Рома 41 матч во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 4 ассиста.

Рома спаслась против Лацио: Довбик провалился, Интуиция не подвела Раньери в его прощальном Римском дерби