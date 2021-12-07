Довбик: Черноморец раскрыл недостатки СК Днепр-1
Форвард днепрян Артем Довбик высказался по поводу непростого матча с одесситами в матче 17-го тура УПЛ (3:1).
"Мои голы? Конечно, слежу за этим, но чтобы не перегружать мысли. Главное, что помогаю команде победить. Не стал ничего придумывать с пенальти, без пауз, ничего… Главное, что забил.
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Нужно отдать должное Черноморцу: команда уже не такая, как в первой игре, не такие мальчики для битья. Они хорошо защищались, где им помогало поле. А у нас было много недостатков. Хорошо, что отыгрались, и уже во втором тайме довели дело до победы", – цитирует Довбика официальный сайт СК Днепр-1.
Напомним, Артем продолжает лидировать в списке бомбардиров УПЛ – в его наследии уже 13 голов. СК Днепр-1 после 17-ти туров расположился в турнирной таблице на 3-й строчке, имея в своем активе 37 очков. От лидеров первенства – Динамо и Шахтера – команда Йовичевича отстает на 7 пунктов.
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