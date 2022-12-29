"Я изменился. Изменилась вся наша страна, и сегодня каждый из нас работает ради того, чтобы Украина была свободной и независимой. Конечно, все наши достижения в тылу – ничто, по сравнению с тем, что делают ребята на фронте.

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Но мы постоянно стремимся помогать нашим воинам. И будем это делать, пока украинская земля не очистится от всей гадости. Мы благодарим ВСУ за то, что они защищают нашу страну, позволяют нам свободно дышать и заниматься любимым делом", – сказал Довбик в интервью Zbirna.com.

Напомним, в текущем сезоне Артем провел за СК Днепр-1 во всех турнирах 22 матча, в которых забил 16 голов и отдал 4 ассиста.

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