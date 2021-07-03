Форвард сборной Украины Артем Довбик рассыпался в комплиментах "Трем львам" перед очным противостоянием в 1/4 финала Евро-2020.

"Конечно, Англия – это самая сильная сборная не только Европы, но и мира. Там собраны лучшие игроки из лучшей лиги мира.

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Только благодаря сплоченности и бойцовским качествам можно обыграть такого соперника, как сборная Англии. Мы будем стараться, отдавать все силы", – цитирует Довбика официальный сайт УЕФА.

К слову, четвертьфинальный матч Евро-2020 между Украиной и Англией начнется сегодня, 3 июля, в 22:00.

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