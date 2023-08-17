"Мы вместе играем за сборную Украины, поэтому хорошо знаем друг друга. Также играли друг против друга. Мы знаем, какие наши лучшие и худшие навыки. Этого достаточно, чтобы понимать друг друга на поле. Мы хотим сделать все возможное ради команды".

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Довбик – отличный бомбардир. Он сильный, быстрый, агрессивный в атаке, имеет хорошую связь с полузащитниками. Он хорошо ладит с остальными игроками. Со мной тоже, конечно. Мы можем разговаривать друг с другом и понимать друг друга, поэтому нам легче играть вместе.

Пока рано говорить, но я думаю, что он уже адаптировался. Он не разговаривает на испанском, я тоже, хотя тренерский штаб и одноклубники постоянно помогают нам, чтобы мы могли выкладываться на тренировках и в матчах. Ему легче адаптироваться, чем мне, потому что он тоже рассчитывает на мою помощь. Я думаю, что у него все будет хорошо, он счастлив. Единственным украинцем в команде был Хулиус (ответственный за экипировку), он мне очень помог. Я думаю, что Артему будет легче, потому что у него есть Хулиус и я. Все в клубе помогают нам, чтобы мы могли выступать как можно лучше.

Это футбол: вы можете понять тактику, даже если не разговариваете на языке. Если мы не понимаем, кто нам это подробно объяснит. Потому проблемы нет. Мы знаем, чего хочет от нас тренер", – цитирует Цыганкова издание Diari de Girona.

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