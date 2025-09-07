“Не ожидал чуда, но и не предполагал, что мы сыграем настолько безвольно и уже в первые десять минут позволим французам забить быстрый мяч. В общем сложилось впечатление, что для подопечных Дидье Дешама это была не официальная игра, а разминка. Они действовали как хотели – это было шоу одной команды, а наши не знали, что делать.

Сборная Украины провела тренировку перед вторым матчем отбора на ЧМ-2026 – далее Азербайджан

Во втором тайме удалось создать пару моментов, но не хватило исполнительского мастерства. И то это был короткий отрезок активности – минут десять. Мбаппе – настоящая машина для голов, какой мяч он забил!

Если говорить о нашей сборной, то отмечу Коноплю – единственный, кто играл с душой. Очень понравился этот защитник своим настроем и самоотдачей. Выручал Трубин, а Зинченко старался дорожить мячом, действовал с высокой точностью передач. Но, к сожалению, команды я так и не увидел. Полузащиты – нет, а Довбик – зависимый форвард, классический столб, которому нужна поддержка и передачи.

Далее матч с Азербайджаном, в котором обязательно нужно побеждать. Отступать некуда. Важно, в каком физическом состоянии подойдет сборная Украины. Изначально планировал лететь в Азербайджан, поддержать команду, но после матча с Францией желание пропало. Не буду тратить время – посмотрю по телевизору", – цитирует Ивана Яремчука FootBoom.

Напомним, что матч между Азербайджаном и Украиной состоится 9 сентября. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

