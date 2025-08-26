"Наиболее досадная ситуация на поле, которая теперь кажется забавной? На тренировке из-за излишних эмоций получил травму за день до игры. Это было еще в U-19, поэтому сейчас вспоминаю с улыбкой.

Атмосферный стадион, на котором мечтаю побывать? Энфилд и Сигнал Идуна Парк.

Победа, после которой начал стремиться к большему? Когда играл за Скалу U-19, мы поехали на товарищескую встречу с Гамбургом, который тогда был чемпионом и лидером в таблице. Мы их обыграли, и эта победа дала толчок еще больше работать и стремиться к вершинам.

Самый смешной момент в раздевалке? После победы партнер по команде начал праздновать, танцевать – и вдруг зашел президент клуба. А нюанс в том, что партнер был полностью голым.

Футболист или другой спортсмен, с которым мечтаю играть в одной команде? Вирджил ван Дейк – интересно было бы сыграть с ним в паре.

Самый тяжелый соперник, против которого играл? Артем Довбик, когда еще выступал за СК Днепр-1. Как по мне, он очень хорошо сбалансирован в физических качествах и футбольном интеллекте", – поделился Богдан Векляк в анкете для YeSport.

Напомним, что 25-летний Векляк перед стартом сезона 2025/26 перешел из Карпат в Кудривку на правах свободного агента.

